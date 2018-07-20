夏季最後一波空調銷售高峰 燦坤再推促銷方案搶市 7月業績升空

進入夏季，3C 大賣場燦坤 (2430) 夏季商品銷售爆量，嘉惠 7 月業績。燦坤指出，近期水冷扇銷售佔比於今年首度達到 1/4，19 公升以上的水冷扇受消費者青睞，銷量同比增 6 成。不過，19 公升以下的水冷扇則有逾 3 倍的爆炸性的成長。看好空調、風扇等季節家電，以及近期因水果盛產跌價帶動一股夏日居家消暑飲品、冰品的風潮，燦坤宣布，即日 (20 日) 起至 8/13 推出「夏日三大對策」搶市。包括變頻空調、電腦立扇、直立式蒸汽拖把、空氣循環扇、刨冰機、果汁機等，都紛紛祭出優惠促銷價。



由於日前燦坤才推出 7 月份的會員特典促銷活動，市場預估，7 月業績將再戰 20 億元大關。



燦坤協理林彩莉表示，目前進入夏季最後一波空調銷售高峰，燦坤持續加碼祭出促銷方案，希望能刺激旺季買氣。該公司發現，在高溫驅動，外加節能話題，省電的 DC 風扇不僅在今年銷量站穩 6 成蔚為主流，更在近一個月逆勢成長增 5%，進一步分析發現 16 吋風扇因價格與 14 吋風扇僅有 200-300 元價差，故今年 16 吋風扇銷量已與 14 吋相差無幾。



而在水果盛產之下，刨冰機、食物調理機、隨行杯果汁機等消暑小家電也在夏季即提前熱銷，整體食物調理機、果汁機以及刨冰機等消暑小家電的銷售量從 5 月持續升溫到夏季，一個月平均上看 6-7 千台，3 千元左右的初階果汁機與萬元的多功能食物調理機銷售佳。