〈華碩新機發表〉看好三個理由 銷量可望逐步見到成效

華碩 (2357-TW) 今年 ZenFone 5 及 5Z 累積銷量已經超過 10 萬台，今 (24) 日推出新手機 ZenFone Max Pro ，月銷量力拚 4 萬台，挑戰台灣市占第一；華碩指出，今年 ZenFone 系列銷量較去年優異，除了 AI 攝影產品功能突出外，華碩還將新機發表時間提前，另外通路商配合行銷策略，因此產生正向結果。

華碩指出，今年 ZenFone 5 及 5Z 在台銷售已超過 10 萬台，登上 4、5 月台灣 Android 系統市占第一，ZenFone Max Pro 單月銷量可望衝上 4 萬台，有望使華碩再度拿下台灣市占第一寶座。

華碩分析，今年銷量表現較去年好，主要有三個原因，首先是 ZenFone 系列產品在攝影上面，使用 AI 技術，讓消費者使用容易上手，第二，華碩今年將原本第 3 季的新機發表，全數提前到第 2 季，在銷量上也見到效果，第三則是因為固定了產品價格帶，配合通路商知道如何行銷，消費者在可預期的狀態下，客群漸漸穩定。

華碩指出，雖然新機 ZenFone Max Pro 價格在萬元以下，不過今年 ZenFon 5 及 5Z 價格都超越 ZenFone 4 的價格，「不認為是價格帶策略奏效」，主要還是產品力提升，增加 CP 值，才能獲得消費者青睞。