成霖產品調價效益漸顯 Q2獲利季增75%上半年EPS 0.55元

水龍頭及衛浴設備製造商成霖 (9934-TW) 自去年第 4 季起調高產品價格的效益逐步發酵，公司今 (3) 日公布第 2 季財報，稅後純益 1.27 億元，季增 75%，年減 51.79%，單季每股純益 0.35 元，上半年稅後純益 2 億元，年減 50.66%，每股純益為 0.55 元。

成霖第 2 季營收 46.56 億元，毛利率 25.47%，季減 0.16 個百分點，年減 3.88 個百分點，稅後純益 1.27 億元，季增 75%，年減 51.79%，每股純益 0.35 元，繫許 1-6 月營收為 90.12 億元，毛利率為 25.55%，年減 3.77 個百分點，稅後純益為 2 億元，年減 50.66%，每股純益為 0.55 元。

由於成霖去年第 4 季起對客戶調高產品售價 2-3%，效應在第 2 季起陸續浮現，也挹注獲利，預期下半年效果將更明顯；法人估在調價效益挹注下，成霖今年營收及獲利將逐季走高。

成霖今年受惠產品調價，及旗下北美兩大衛浴品牌 Gerber 及 Danze 都將成長帶動下，今年全年營收將較去年 179 億元低個位數的成長。

以成霖營收結構而言，配銷業務占營收比重 20-30%，產品品牌業務占 35-40%、代工業務占比重 35-40% 的水準，其中成霖的客戶包括 Costco、B&Q、Home Depot、TOTO 等通路及品牌衛浴產品廠。