美系雙A大廠新品加持 良維下半年業績看旺 今一舉填息

良維 (6290) 今日除息，每股配發現金股利 1.5 元，除息參考價為 45.40 元，在下半年新品出貨帶動下，業績成長可期，也激勵良維今日開盤即一路上漲，最高來到 48.0 元，漲幅逾 4%，總量逾 1.2 萬張，順利達成填息。良維下半年為出貨旺季，包含美系 3C 大廠的 iPad TypeC 線材及美系大廠 Data Center 動力線，都將於下半年開始陸續出貨。良維指出，iPad TypeC 線材預計 8 月出貨 30 萬條，後逐步放量，HomePod 電源線也因歐規版上市及聖誕採購旺季，將於下半年重啟拉貨。



而良維今年營運新動能則為美系大廠的 Data Center 動力線，良維表示，該條動力線是直接出貨給美系大廠，因此毛利率及單價都優於一般線材，預計 8 月開始小量出貨，第四季逐步放量，有望帶動今年 Server 占比達兩成，而明年貢獻則有望大幅提升。