要知道 第一個兆美元的公司不是蘋果……

昨日，蘋果市值突破兆美元，成為目前第一家市值達 1 兆美元的美國公司。但其實另一家公司十年前已經觸及過兆市值高點，只是後來縮水了。巴菲特還曾買入這隻股票大幅獲利。

這家公司其實是中石油。

巴菲特早就持有了「便宜」的中石油股票，又在合適的時機賣出，4 年賺了 8 倍。

中石油於 2000 年 4 月在港交所上市，隨後 2007 年 11 月 5 日在上交所上市，當天股價就翻了三倍，一度達到 48.62 元。當時中石油的總市值達到了 11000 億美元。

據路透新聞 2007 年的報導，中石油上市後，分析師當年給這家享有「亞洲最賺錢公司」美譽的公司 60 倍估值，遠高於全球石油股 18 倍估值的平均水平。

2003 年 4 月 1 日，巴菲特公開表示已買入 11.09 億股中石油 H 股，持股比例達到 6.31%。

同年 4 月 25 日，伯克希爾發布公告披露，持有 23.39 億股中石油 H 股，占流通股的 13.35%，成為僅次於中石油集團的第二大股東。伯克希爾的總投資約 5 億美元。

巴菲特曾在致股東信中指出，2002-2003 年，中石油的市值約為內在價值的 0.4 倍，存在非常大的安全邊際；當時原油價格偏低，但原油需求將有很大上浮空間，油價上漲是趨勢，中石油的內在價值將進一步增加。從公司的原油儲備、現金流等因素考慮，當時的股價是很便宜的。

圖 1 世界油價走勢

他在致股東信中總結，2007 年以前中石油的股價上漲主要是因為原油價格大幅上漲，以及中石油的管理層在建立石油和天然氣的儲備上作了卓有成效的工作。

巴菲特指出，2007 年下半年中石油的市值已經達到與世界油氣公司相當的合理水平，所以決定以 40 億美元的價格賣出。這意味著巴菲特的公司在中石油中獲利約 35 億美元。

市場似乎驗證了巴菲特的判斷。2003 至 2007 年，中石油 H 股股價上升趨勢明顯，從 2003 年不到 3 港元上漲到 2007 年 14.3 港元的高點。

但後來隨著金融危機的爆發，中石油 A 股和 H 股股價雙雙暴跌，直至 2008 年「四兆」政策出台後，兩市股價跟隨大盤有所反彈。但之後幾年經濟形勢變化後，股價震盪下跌。2012 年 7 月，中石油 A 股股價曾跌破 9 元，與 2008 年 A 股大盤 1664 點低點時公司 8.54 元股價相當接近。