9月以後 Fed的利率政策 誰也不知道

前美國聯準會 (Fed) 官員英格利 (Bill English) 說，Fed 於 9 月可能再度升息，但其後貨幣政策的走勢，便可能捉摸不定。

英格利曾服務於 Fed 達 20 年，目前擔任耶魯大學教授。他於接受 MarketWatch 訪問時說：「未來的政策走勢，要較目前的走勢，有更多的不確定性。」

Fed 將密切注意經濟數據，研判經濟的情況，他說。

在週三結束的政策會議中，Fed 表示第二季經濟表現強勁。分析師認為，這是在暗示 9 月將會升息。

Fed 主席鮑爾曾告訴國會，緩慢升息 "目前" 有其必要。但此一措辭並未納入週三公布的 Fed 會後聲明之中。

如果一場全面貿易戰爆發，會發生何種情況，可謂充滿不確定性。英格利說，全面貿易戰不太可能爆發，但也不能完全排除可能性，Fed 因而有所準備。

課徵高額關稅將會推升通貨膨脹，減緩經濟成長，但 Fed 可能暫時不會有所反應。

「我認為 Fed 可能不會在意因提高關稅，導致通貨膨脹暫時上升，」英格利說。通貨膨脹預期獲得良好的抑制。

由於近來經濟表現強勁，Fed 對溫和減緩，可能不會做出回應。

PGIM 公司分析師 Robert Tipp 說，一個審慎的 Fed，是市場的良好支撑。

「歷史上，此時的央行會積極升息，對經濟週期構成威脅，」Tipp 說。「但在這波週期，Fed 並無意這麼做，」他補充說道。