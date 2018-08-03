台股盤後─周線終結連3紅 惟收復11000點 待下一波主流股成形

由於美股漲跌互見，不至於受到貿易戰議題衝擊過大，使台股加權指數今 (3) 日空方摜壓力道明顯減弱，終場成功站回 11000 點關卡上，收漲 82.66 點，以 11012.43 點作收，成交值縮至 1344 億元，不過，周跌 63.35 點、周線終結連 3 紅，持續處在高檔震盪格局。

法人指出，11000 點上方的壓力仍不小，加上貿易戰不確定性持續，不利於短多的表現，現階段可先以 11000 點為觀察價位，下半年最受注目的利多題材就是蘋果新機，若蘋概股能逐漸匯集人氣，接棒成為下一波的強勢主流，台股的新一波行情將值得期待。

目前盤面上缺乏主流族群帶動整體人氣，不過，可看到生技族群近來持續增溫，族群內個股輪動維繫人氣不墜，今日上市生技族群科妍漲停，喬山續漲近 9%，寶齡富錦漲近 8%，和康生、佐登 - KY 也大漲 5%，麗豐 - KT 漲近半根停板，而國光生、神隆、葡萄王、懷特、中化均穩在盤上。

上櫃生技業者也不落人後，慧智收盤前攻上漲停，霈方飆漲超過 9%，佰妍漲逾半根停板，美時、大江、健亞、邦特和中裕居均有 1% 漲幅。

電動車相關除群在特斯拉股價強力反彈的帶動下，同樣有明顯漲勢，電池材料廠美琪瑪、康普漲 1% 之上，長園科更有 3% 漲幅，而健合興、貿聯 - KY 漲超過半根停板，和大漲逾 3%。

而砷化鎵族群在穩懋的反彈近 4% 帶動下，逢低承接買盤轉強，全新、宏捷科穩在盤上，聯亞漲逾 2%。

被動元件廠雖見領頭羊國巨反彈漲近 2%，不過，華新科續跌 6% 並跌破 300 元關卡，禾伸堂也續跌超過 2%。

從權值股來看，大立光為穩住大盤的主力之一漲逾 2%，聯電、可成、聯發科、群創、台達電、鴻海和台積電均漲逾 1%，金融族群同樣有不錯表現，元大金、中信金、國泰金、永豐金和富邦金都穩在漲 1% 之上，對盤勢提供一定的支撐力道。