碧桂園股債雙殺 券商降目標價12.81元 全國工程喊卡

碧桂園 (2007-HK) 旗下安徽樓盤坍塌造成 6 死 3 傷事件繼續發酵，意外發生後，碧桂園已叫停全國工程，並將全面排查安全隱患。昨 (30) 日，碧桂園遭遇股債雙殺，港股市值一日縮水逾港幣 212 億元，該公司 2025 年到期的元債則創下 3 週來最大跌幅。

碧桂園今 (31) 日於競價時跌 2.636%，報港幣 11.82 元，開盤跌 1.318%，現跌 0.824%，報港幣 12.04 元。

圖：新浪財經

碧桂園最近工安意外頻傳，7 月 26 日 23 時 40 分，受短時強降雨及暫態大風影響，安徽六安碧桂園專案一處圍牆和活動板房坍塌，造成人員傷亡，16 人被送至醫院，其中 6 人搶救無效死亡、1 人傷情危急、2 人傷勢較重。近 40 天內，碧桂園已經連續發生多起坍塌事故，加上最近發生的事故共造成 7 人死亡、多人受傷。

因安徽六安工地活動板房坍塌事件影響，碧桂園宣佈所有專案停工、排查整改安全隱患。

受消息拖累，與碧桂園相關的股債均下跌，早前由碧桂園分拆出來的碧桂園服務 (6098-HK) 昨跌 5.07%，收報港幣 13.12 元；碧桂園發行的債券亦受影響，其中 2025 年期 5.125% 美元債跌 0.9 美分至 89.5 美分，創下 3 週來最大跌幅，2022 年 4.75% 債券跌 0.7 美分至 94.4 美分。

《華爾街見聞》報導，以「高周轉」著稱的碧桂園近年來業績看漲。2017 年碧桂園合同銷售人民幣 5508 億元，躍居行業第一。2018 年上半年，碧桂園實現合同銷售額人民幣 4124.9 億元，年增 42.8%，位列全國房企榜首。

在新鮮出爐的《財富》世界 500 強排行榜中，碧桂園集團以 335.7 億美元的營業收入排名第 353 位，比去年提升 114 位。

但「高周轉」加快工程進度和資金回籠速度引發市場質疑。多家媒體更將追求高周轉視為工安事故頻傳的始作俑者。

據澎湃 7 月 13 日報導，碧桂園在內部小範圍內通知：自 6 月 11 日起，暫緩投資拿地、工程款進度支付至第四季度，如有特殊情況需區域總裁請示。碧桂園內部消息也稱，「全覆蓋」戰略在內部已明確叫停，暫不對外宣揚。該戰略是指在三四五線城市所有的縣城、甚至是發達鎮區均需有碧桂園的專案。

申萬宏源證券昨 (30) 日發佈的研報指出，考慮到目前安全事件帶來的短期負面情緒以及可能對公司中長期增速的影響，同時棚改貨幣化安置比例降低也將帶來負面影響，將碧桂園目標淨資產值折價從 5% 進一步擴展到 30%，新目標價從港幣 17.3 元降至 12.81 元。考慮到當前股價較目標價有 2% 下行空間，將碧桂園評級由「增持」降至「中性」。