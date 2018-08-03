歐股盤前─指數期貨走跌 歐洲Stoxx 50期指跌0.17%

蘋果市值突破 1 兆美元，帶動昨日美國科技股走揚；英國央行 (BOE) 宣布升息 1 碼，基準利率創金融危機以來最高水平；今 (3) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.17%。

台北時間週五下午 2 點 17 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.17%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.33%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.29%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.18%。

歐洲產業消息方面，法國農業信貸銀行 (Credit Agricole CIB)、蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland)，以及英國航空母公司 IAG，週五都將公布財報。

英國央行 (BOE) 週四召開決策會議，宣布升息 1 碼，將基準利率從 0.5%，上調至 0.75%，創金融危機以來最高水平。

蘋果成為首家市值突破 1 兆美元的美國公司，帶動昨日科技股上漲，那斯達克與標普 500 指數皆收高。

週四那斯達克指數收漲 95.40 點 (1.24%)，至 7802.69 點；標普 500 指數收漲 13.86 點 (0.49%)，至 2827.22 點；道瓊工業指數收跌 7.66 點 (0.03%)，至 25326.16 點。

科技股走高，抵銷了美中貿易爭端升級的影響。

美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品的關稅稅率，自 10% 提高至 25%；對此，中國外交部呼籲，美方不應意氣用事，否則最終會傷害自己。

中國商務部也強調，面對美國升級貿易戰的威脅，中國已做好充分準備，「不得不反制」。

不過，美國商務部長 Wilbur Ross 宣稱，對 2000 億美元中國進口商品徵稅 25%，每年總稅額不過 500 億美元，連中國國內生產毛額 (GDP) 的 1% 都不到，「不會引發災難」。