上海電玩展登場 智冠董座親率七大主管搶商機

全球年度遊戲盛會「2018 年第十六屆 ChinaJoy 中國國際數碼互動娛樂展覽會」今天正式開展。智冠 (5478) 集團董事長王俊博率領集團七大業務部門主管前往，展區集結旗下 MyCard 點數平臺、行銷推廣、廣告媒體、IP 資源、雲端整合、美術 / 音樂音效製作等品牌服務，轉投資北京林果日盛科技也將帶來兩款自製手遊新作《我的亞瑟王》、《無雙之王》聯合登場，與世界各地的遊戲夥伴深入商談合作，搶市場商機。王俊博表示，智冠集團紮根華人遊戲市場邁入第 35 年，建立跨足研發、代理、通路完整產業鏈，除擁有「MyCard」點數服務、「加倍 MyCard」行動紅利 App、「加倍 MyCard 互動娛樂城」等多元支付管道與遊戲推廣利器，近年來更擴大投入數位行銷媒體事業，由專業顧問團隊智酷媒體與一帆數字科技協助企業規劃廣告行銷策略，藉由大資料分析獲得最佳行銷效益，並有智雲科技「絕世好雲」為遊戲營運商提供 IDC 雲端解決方案，以全方位整合行銷一站式服務，為全球遊戲營運商打好華人市場的發展利基，取得成功先機。



智冠集團亦帶領天子傳奇、黃易群俠傳、大唐雙龍傳、吞食天地、天地劫、仙狐奇緣、神州八劍、新月劍痕、刀劍笑、俠影記、霸刀、守護者之劍等經典 IP 商談授權，以及智樂堂美術製作等遊戲研發核心服務，期望與海內外開發商攜手，激發更多合作火花。



智酷媒體數位行銷服務再升級，提供 Facebook 最新廣告格式 Playables 製作服務。 Facebook 宣佈推出全新廣告模式「Facebook playable ads」，這是透過 HTML 5 技術呈現的互動式廣告，用戶點擊廣告後即可搶先試玩體驗遊戲，並前往 App 商店進行下載。



智冠指出，經過實際投放，Playables 在廣告投資報酬率及成本上都有亮眼表現，對於遊戲推展有很大的助力。身為 Facebook 行銷解決方案供應商，智酷媒體將持續努力為全球合作夥伴帶來最專業、進階的廣告投放服務，提供企業品牌量身打造客制化的行銷策略，共同創造品牌最佳價值。



此外，Facebook Marketing Partner 智酷媒體今日也受邀參與社群媒體 Facebook 展位元元的系列議題，以「創新創意創取使用者注意力」為主題，分享素材製作及投放廣告的實務經驗。



智冠集團轉投資公司北京林果日盛科技，過去曾製作《QQ 西遊》、《風火之旅》等大型線上遊戲，此次參展首次曝光兩款自製手遊新作，Q 版 MMORPG《我的亞瑟王》及仙俠 MMORPG《無雙之王》，搶市場商機。

