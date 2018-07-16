許家印探訪FF美國工廠 恒大健康暴漲近16%

恒大主席許家印探訪 Faraday Future(FF) 美國工廠，恒大健康 (0708-HK) 今 (16) 日股價大漲，截止發稿，漲 15.835%，報港幣 9.29 元，股價再創新高；中國恒大 (3333-HK) 則跌 2.797%，報港幣 20.85 元。

圖：新浪財經

FF 發佈消息指出，美國當地時間 7 月 13 日，恒大集團 (3333-HK) 董事局主席許家印一行對 FF 進行視察，同行者還包括恒大集團總裁兼 FF 董事長夏海鈞和恒大集團副總裁彭建軍等高管。FF 創始人全球 CEO 賈躍亭、FF 全球研發高級副總裁薩瓦吉安 (Peter Savagian)、FF 全球生產製造高級副總裁瑞克霍恩 (Dag Reckhorn) 和 FF 全球產品高級副總裁桑普森 (Nick Sampson) 全程陪同。

許家印對 FF 總部的生產製造、電氣實驗室、動力總成、電池電控、設計工作室、車輛安全、車聯網、自動駕駛等核心研發部門進行了細緻的考察，還體驗了 FF 首款高端車型 FF91，對其技術、內外設計及性能深表讚賞。

作為 FF 第一款高端車型，FF 91 最高續航里程 700 公里，及搭載 30 多個智慧感測器和智能升降 3D 雷射雷達，擁有無人自動泊車、面部識別技術，以及智能互關系統，還擁有 10 塊超級大屏、光速網絡入口，打通車內娛樂、內容和雲服務，實現移動辦法、娛樂休閒等生活場景，多項技術全球領先。

恒大旗下恒大健康今年 6 月斥資約港幣 67.5 億元，入股賈躍亭持有的美國電動車公司法拉第未來 45%，成為第一大股東。賈躍亭則以法拉第的技術資產及業務入股，持股 33%，餘下 22% 預留作為法拉第員工股權激勵計畫之用。

此外，恒大方面任命合資公司 2 名董事會成員，並任命夏海鈞擔任合資公司董事長。

在通過 CFIUS 的審核後，時穎公司已經完成向 FF 注入總計 8 億美元的投資，用於 FF 的中美業務運營。根據協定，如果達成既定生產目標，FF 還將繼續獲得總額 12 億美元的投資金額，分別於 2019 年 12 月 31 日以及 2020 年 12 月 31 日前各獲 6 億美元。

儘管恒大注資後，賈躍亭不再擔任 FF 董事長職務，但他對公司仍享有控制權。合資公司採用 AB 股模式，即「同股不同權」公司，賈躍亭作為創始人和 CEO 享有「1 股 10 票」的投票權。

不過，根據對賭協定，也就是關於 FF 實際控制權的約束協議，如果 FF 無法在 2018 年年底前完成量產準備的目標，或者說一旦恒大認為賈躍亭沒有能力履行職責，那麼賈躍亭的投票權就將轉讓給恒大，從而失去對公司的控制。