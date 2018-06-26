恒大健康67億入股賈躍亭電動車公司FF 成最大股東

中國恒大集團 (3333-HK) 旗下恒大健康 (0708-HK) 昨(25)日宣佈，以近港幣 67.467 億元購入美國電動車公司法拉第未來(Faraday Future)45% 股權，成為最大股東。交易作價將於 7 月初以現金一次支付。

恒大健康昨日股價收報港幣 4.61 元，上漲 1.77%。

恒大健康股價

Faraday Future 是由樂視創辦人賈躍亭建立，據恒大健康昨天的公告指出，時穎旗下有與 FF 原股東在 2017 年 11 月合組的公司 SmartKing，時穎出資 20 億美元 (約港幣 156 億元)，持股 45%，FF 原股東則以 FF 技術資產及業務入股，持股 33%，餘下 22% 預留作為員工股權激勵計劃之用，所以恒大健康購時穎 100% 股價，一躍成為 FF 大股東。

合資公司為「同股不同權」架構，時穎持有的每股股份配有 1 票投票權；在合資公司正常經營情況下，法拉第未來原股東持有的每股股份，則配有 10 票投票權。

恒大健康是向中譽集團 (0985-HK) 主席趙渡購入上述電動汽車項目的 45% 股權。中國恒大已向恒大健康提供港幣 67.5 億元無抵押的股東貸款作為支付交易作價之用。該筆貸款為期 3 年，年利率 7.6%。

恒大健康入主 Faraday Future 項目之後，在 2019 年 12 月底之前，將會向合資公司注資 6 億美元，並會在 2020 年 12 月底，再注資 6 億美元。

FF 是賈躍亭於在 2014 年 5 月創立，但受樂視資金斷裂拖累，FF 於 2016 年開始陷入停產危機，後來賈躍亭離開樂視，親赴美國專注處理 FF 業務及尋找金主。

公告披露，FF 現時有近 1400 名僱員，獲中國、美國頒授專利超過 380 項，於廣州等地籌建生產基地，但過去 2 年分別虧損 5.7 億美元 (約港幣 44.5 億元) 及 3.4 億美元(約港幣 26.5 億元)。FF 坐落於美國洛杉磯的漢福德工廠，料於今年年底完成量產準備，並將開展生產線設備的調試工作。

恒大健康發佈公告後不久，FF 官方微博亦隨即表示，已正式通過美國外國投資委員會 (CFIUS) 審批，完成 20 億美元 (約港幣 156 億元) 首輪融資，並由創始人賈躍亭親任首席執行官。

事實上，許家印有意投資 FF 傳聞早在今年 4 月開始流傳，原因是一家叫睿馳汽車的公司投得廣州市南沙區一塊工業用地，睿馳汽車的母公司名為「FF 香港」，FF 香港和 FF 美國正是 Smart King 的全資子公司，當時 Smart King 大股東時穎是趙渡所有，許家印與趙渡又與香港富豪圈著名的「大 Dee 會」成員關係密切，因此市場猜測趙渡是為許家印入股 FF「鋪橋搭路」。