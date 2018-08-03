蘋果、微軟平板新品喜迎返校潮 仁寶、和碩Q3營運進補

研調機構 Strategy Analytics 公布 2018 年第 2 季平板電腦出貨量 4090 萬台，年減 6%，已是平板電腦連續 14 季下滑。其中蘋果出貨維持成長，Strategy Analytics 看好，新版本的 iPad 及 Apple Pen 將推出，蘋果將迎來返校潮的強勁出貨動能，另外微軟新品第 2 季出貨動能升溫，第 3 季展望也看俏，台系廠商包含仁寶 (2356-TW) 與和碩 (4938-TW)，第 3 季業績有望進補。

蘋果平板電腦第 2 季出貨量 1160 萬台，市占 28.2%，寫下 2013 以來最佳市占成績，年增 1%，第二名三星出貨量為 500 萬台，年減 13%，市占率為 12.2%，華為出貨 370 萬台，年增 17%，市占 9.1%。

Strategy Analytics 指出，出貨量前 5 名的廠商，除了蘋果跟華為年增率正成長以外，包括三星、亞馬遜及聯想都為負成長，亞馬遜出貨量更大跌 26%。

以平板電腦軟體系統觀察出貨量，蘋果年增幅度約 1%，大致與市場預估相符，也讓蘋果在全球平板電腦市占率高達 28.2%，成為第 2 季市占冠軍。

Strategy Analytics 指出，由於新版本的 iPad 及 Apple Pen 的推出，加上 ASP 從 434 美元降至 410 美元，讓迎接返校潮的蘋果迎來強勁的出貨動能。

Android 系統平板第 2 季出貨量為 2360 萬台，年減 10%，市占率下降 2 個百分點，來到 58%，主要是因為白牌廠商成長緩慢，尤其當蘋果降低價格時，使白牌廠商更加難以競爭。而華為是第 2 季 Android 系統的平板電腦中成長最為強勁的品牌。

微軟系統的平板電腦出貨量則是季增 1 %、年減 2%，第 2 季出貨量為 580 萬台，出貨量季成長主要受惠返校潮以及企業換機需求刺激。微軟第 2 季 Surface Pro 及 Surface Book 2 出貨量高達 100 多萬台，Strategy Analytics 預估，由於價格具競爭優勢，第 3 季業績可望持續加溫。

Strategy Analytics 認為，需求量低及低價競爭成為平板電腦市場的惡性循環，導致 Android 系統廠商的出貨量跟市占都不斷下降，微軟 Surface Go、高通的 2-in-1 及 Chrome 的 2-in-1 平板，在今年可望有一場激烈的市場爭奪戰。