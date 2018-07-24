台苯今除息 SM第二季利差擴大至200美元 除息表現穩健

台苯 (1310) 於今 (24) 日除息，每股配發 1.6 元股息，除息參考價 21.55 元，大陸針對美國、台、韓國等進口 SM 課徵高額反傾銷稅，進口量減少，導致內銷價攀高， 推升 SM 報價由第一季底、第二季初 1300 美元，緩步漲到第二季底 1480 美元，反映 SM 價格漲勢，台苯第二季營收 40.71 億元，與第一季持平，今日股價緩步墊高。苯因供應增加，第二季報價維持在 840 美元，SM 均價墊高到 1400 美元，原料持穩，SM 價格攀升，法人推估，利差擴大到 200 美元，去年台苯 SM 全年產量 35.7 萬噸，今年第二條 SM 生產線將於第三季歲修，全年產能約 36 萬噸。



台苯首季稅後淨利 3.95 億元，季增 1.76 倍，每股盈餘 0.75 元，創下近四個季度新高，第二季 SM 報價利差持穩，法人推估，單季每股盈餘落在 0.7-0.8 元之間。



去年國內 SM 需求量約為 191 萬公噸，國內產能 182 萬公噸，儘管今年大陸 SM 新增產能約 101 萬噸，當中 50 萬噸新增產能已於首季投產；另外，兩條生產線年產能分別 25 萬噸、26 萬噸，投產時間落在 7、9 月，惟下游 ABS、PS 需求成長，足以去化新增產能，惟明、後兩年大陸 SM 新增產能約 458 萬噸，後續影響性仍有待觀察。