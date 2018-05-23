SM現貨供應吃緊延續到6月上旬 台苯、國喬、台達化揭竿上攻

亞洲 SM(苯乙烯)供應吃緊狀況，延續到 6 月上旬，根據 Platts 資料顯示，SM 報價勁揚 2.15%，來到 1400 美元之上，大陸針對美國、台灣、韓國等地進口 SM 課徵反傾銷稅，報價跟著水漲船高，SM 相關族群台苯 (1310)、國喬(1312) 表態上攻，ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)台達化 (1309) 強鎖漲停，創下 2011 年 8 月以來新高。華東 SM 庫存獲得去化，加上大陸針對美國、台韓國等進口貨課徵高額反傾銷稅，進口量減少，導致內銷價攀高，近期大陸 SM 內銷價已經漲到 1 萬人民幣，東北亞現貨市場供應吃緊，SM 報價由年初 1300 美元，緩漲到 1400 美元，現貨市場供應依然吃緊，市場對 SM 報價喊到 1446 美元。



第一季苯價疲弱，由 1 月 890 美元附近，回跌到 830 美元，而 SM 報價守在 1300 美元之上，原料下跌，SM 利差擴大，台苯首季稅後淨利 3.95 億元，季增 1.76 倍，每股盈餘 0.75 元，創下近四個季度新高，SM 報價走高，近期股價創下 25.1 元波段新高。



SM 報價上揚，對於下游 ABS 具有支撐性，SM 占 ABS 成本比重達 6 成，日前台達化 (1309) 召開業績發表會表示，SM 報價上揚，對於 ABS 價格推升具有正面幫助，去年 ABS 利差擴大到 370 美元，光 SM 報價影響數 100 美元之多，毛利率來到 10-11% 水位。



儘管第二季以來，ABS 報價持穩 2 千美元，惟 SM、丁二烯、丙烯腈報價都比 ABS 來得強勢，透過彈性庫存調整，以維持利差，大陸 ABS 年產能約 380 萬噸，平均開工率都在 94.7%，進口量約 180 萬噸，新增產能有限下，需求年增率約 4-5%，產能年增率約 1%，目前 ABS 占台達化營收比重上升到 3 成，今 (23) 日股價再攻 17.2 元漲停價位，創 2011 年 8 月以來新高。





