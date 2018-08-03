中國離岸美元垃圾債大跌後.. 分析師看法多空分歧

中國離岸美元垃圾債殖利率歷經史上最長漲幅後近期出現拉回，呈現出目前中國離岸美元債市的緊張跡象。

《彭博社》報導，ICE 美銀美林指數顯示，中國企業發行之美元垃圾債殖利率，自去年年底至今經歷了史上最長的上漲週期，最高一度來到 10.6%，而近期殖利率則連續拉回 13 日，隨後再出現小幅反彈，週四 (2 日) 達 9.5%。

市場擔憂派：

由於近期北京當局宣布了貨幣寬鬆的準 QE 政策，促使中國美元垃圾債殖利率出現下滑，但展望中國垃圾債後市，分析師認為，仍是不能掉以輕心，債券價格仍是有進一步下跌 (殖利率上漲) 之可能。

東興證券信貸投資經理 Chak Lau 表示：「儘管目前市場情緒有所改善，但很難確定中國人行是否又再繼續推動去槓桿化運動。因此，利差擴大的潛在風險仍然揮之不去。」

中國美元垃圾債近期止跌回升。(翻攝自：Bloomberg)

就在兩週前，由於中國對影子銀行鎮壓讓更多的銀行違約浮出檯面，中國企業發行之美元垃圾債殖利率飆升至 10.6% 的 3 年高點，加上美中貿易升溫和聯準會 (Fed) 升息的威脅更是加劇這個現象。

市場樂觀派：

對中國離岸美元垃圾債市較為樂觀的分析師認為，上個月，中國頒布眾多政策以刺激內需，而中國人行 (PBoC) 則通過向商業銀行提供史上最長期融資，擴大支持銀行貸款的力度。隨著現金問題緩解，這些措施也帶來中國信貸市場的緩解。

中國政府週二 (7 月 31 日) 曾表示，去槓桿化行動仍將循序漸進進行，但中國也將更多關注支持經濟成長。

今年上旬中國去槓桿力道強勁，據《彭博社》數據顯示，今年迄今中國美元垃圾債銷售額共下降 26% 至 185 億美元。

但是宏利資產管理經理 Jimond Wong 認為，其實大多數企業仍希望保持在離岸市場的發債機會。Jimond Wong 表示，雖然離岸市場的融資渠道只佔總融資比例的一小部分，但估計企業們仍將在市場穩定後回歸，五月和六月的銷量下滑只是暫時。

新加坡銀行固定收益研究主管 Todd Schubert 亦指出，不是每個人都擔心離岸美元的垃圾債市，估計中國刺激經濟增長一連串措施將有助於鞏固債券市場。他並預測，今年年底前中國垃圾債券殖利率將降至 8%。