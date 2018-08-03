[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 37288 0 00632R 元大台灣50反1 -19360 0 2409 友達 16649 154561 2883 開發金 -5212 -15549 2371 大同 11692 14277 2888 新光金 -4287 -15340 00739 元大MSCI A股 4895 13132 2823 中壽 -4014 -8625 00677U 富邦VIX 4142 0 2323 中環 -3629 1336 00633L 富邦上証正2 3986 0 0056 元大高股息 -3311 -24335 2891 中信金 3714 -41501 2448 晶電 -2868 745 2303 聯電 3635 -22174 00701 國泰臺灣低波動30 -2596 -3926 1314 中石化 2587 8813 2886 兆豐金 -2225 -12218 00672L 元大S&P原油正2 2435 0 1402 遠東新 -1932 -1709 3481 群創 2369 9986 2887 台新金 -1790 -3716 2337 旺宏 2333 5584 1216 統一 -1358 -15686 2352 佳世達 2231 -1398 2834 臺企銀 -1357 -10893 3231 緯創 2139 -3114 2340 光磊 -1237 -4311 006205 富邦上証 1791 0 1101 台泥 -1229 -43363 00636 國泰中國A50 1764 4463 4904 遠傳 -1139 -6005 5880 合庫金 1582 6179 2376 技嘉 -1106 -5628 2313 華通 1491 -1594 2892 第一金 -1071 -5656 2330 台積電 1424 33357 2881 富邦金 -1038 -10614 2002 中鋼 1226 30278 2426 鼎元 -937 -868 2456 奇力新 1046 -1630 2474 可成 -937 300 2353 宏碁 1038 4202 00676R 富邦臺灣加權反1 -838 0 2014 中鴻 1001 8406 2492 華新科 -796 -1265 00639 富邦深100 995 3556 1312A 國喬特 -792 0 2534 宏盛 983 1204 2408 南亞科 -791 -11310 2885 元大金 945 16309 1605 華新 -760 -10002 0061 元大寶滬深 882 -162 00664R 國泰臺灣加權反1 -736 0 1301 台塑 866 1235 00668 國泰美國道瓊 -727 -1730 2367 燿華 831 -5115 00643 群益深証中小 -691 -748 5469 瀚宇博 799 -3040 2412 中華電 -683 -11470 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股