人民幣昨晚急跌衝破6.88 距6.9大關僅一步之遙

人民幣跌勢兇猛，今 (3) 日凌晨離岸人民幣最低一度跌破 6.88，朝 6.9 步步逼近。目前市場分析多半認為，人民幣第三季還會持續下探，直到第四季才會回調。

昨天下午受避險情緒影響，人民幣急跌、美元走高，這項趨勢持續延續到昨晚，到今 (3) 日淩晨 3 點，人民幣再跌破 6.88 大關，單日跌超過 560 點，跌幅超過 0.8%，上回人民幣跌破 6.88 是在 5 月 24 日。

離岸人民幣最新走勢 (圖自新浪財經)

聯準會再度釋放經濟強勁訊息，9 月升息幾乎已確定，預料強勢美元還會再持續一段時間，人民幣相對易跌難升。加上有說法傳出，中國試圖以人民幣貶值，淡化美國貿易戰的關稅壓力，自今年 4 月份起貶至今，人民幣貶幅已高達 8.68%，逼近貿易戰關稅預定的 10%，才會讓美國把關稅從 10% 一舉拉高到 25% 再向中國施壓，內外因素交錯下，人民幣持續看跌。但若中美重回談判桌，人民幣很可能快速反彈。

中國金融四十人論壇高級研究員、國家外匯管理局從中長期利率走勢看，十年期美國國債收益率差越來越小，代表市場不認為美國未來通膨預期較強，因此美國未來升息空間有限。加上美國近來經濟成長速度快，市場認為是稅改所致，但實際效益已逐步衰減，特別要注意若美國經濟快速成長的趨勢有所改變，市場也會提前做出反應。

目前市場多半認為，人民幣第三季依舊看跌，但到了第四季，有三項因素可能支撐人民幣走高。一是美國可能在第四季出現回調；二是中國的跨境資本流動因舊穩定；三是人民幣的「補跌」需求已大幅度釋放，再下探的空間不大。

受即期市場大幅波動影響，一週期美元 / 人民幣期權隱含波動率已升至 7 以上，刷新最高紀錄。