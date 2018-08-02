〈財報〉特斯拉Q2虧損大於預期 但堅稱下半年轉獲利 馬斯克道歉 盤後大漲11%

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (1 日) 公布第二季虧損大於分析師預期，但堅稱先前說法，即今年第三季和第四季將轉為獲利，稱公司目前正透過提高產量、改善利潤和削減成本以邁向獲利。

公布財報後的法說會上，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 為上一次法說會的「不當行為」向分析師道歉，激勵盤後股價一度大漲 11% 之多。

特斯拉第二季財報重要數據：

-- 調整一次性項目後，虧損 5.20 億美元或每股 3.06 美元 vs. 每股虧損 2.92 美元 (Thomson Reuters 調查的分析師預期) -- 營收：40 億美元 vs. 39.2 億美元 (Thomson Reuters 調查的分析師預期) -- 交車量：40768 輛 (S 與 X 共交 22319 輛，Model 3 交 18449 輛) -- 生產量：53339 輛

特斯拉去年同期虧損 2.2 億美元或每股 1.33 美元，去年營收則為 27.7 億美元。

特斯拉表示，第二季完成了重大成本重組計畫。第二季底，特斯拉擁有 22 億美元現金，預計下半年現金儲備會再成長。目前特斯拉預期，今年資本支出不會超過 25 億美元，遠低於去年支出的 34 億美元。

特斯拉 7 月時曾表示，已經可以反覆達到 Model 3 每週產量 5000 輛的目標了。

特斯拉預期第三季可生產 5 萬輛至 5.5 萬輛 Model 3，目標在 8 月底前達到 Model 3 每週產量 6000 輛的目標，並維持 S 和 X 車款今年交車 10 萬輛的目標。

此外，特斯拉誓言第三季 Model 3 毛利要擴大至 15%，第四季則提升至 20%，但仍低於先前設定的 25% 毛利目標。

特斯拉第二季支出 7 億美元以上，已較前季支出的 9 億美元下降，許多分析師仍認為特斯拉明年第一季底之前將不得不籌措新資金，特斯拉近日聘用新會計長來改善其財務狀況。

有鑑於加速 Model 3 生產過程中已大量耗費現金，投資者質疑，特斯拉如何為其他業務運作提供資金，例如在中國建造新工廠等。

馬斯克在法說會上表示，目前沒有出售公司股票以籌資的必要，並稱在中國建造新工廠的資金可能靠與當地銀行貸款。

特斯拉上個月已與上海簽約，將在當地建造 Gigafactory 3，預計該工廠 2 年後可開始生產車輛，最終一年可為中國顧客生產 50 萬輛車，目前該契約仍須待簽核，且該工廠達到完全產能需耗費 5 年的時間。