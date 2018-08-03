[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄08/02 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2239 英利-KY 08/02 第一增資 07/27-07/31 765 147.00 147.00 富邦 01 08/01 56977 1240 茂生農經 08/02 初上櫃 07/27-07/31 650 47.19 47.19 兆豐 01 08/01 110129 8042 金山電 08/06 上櫃增資 07/31-08/02 468 58.00 58.00 福邦 01 08/03 5508 3625 西勝 08/07 上櫃增資 08/01-08/03 680 25.00 25.00 國票 01 08/06 3545 8482 商億-KY 08/09 第一上市 08/03-08/07 3500 115.00 115.00 凱基 01 08/08 4714 永捷 08/09 上櫃增資 08/03-08/07 1440 12.50 12.50 元富 01 08/08 4540 全球 08/09 初上市 08/03-08/07 2938 94.80 94.80 第一金 01 08/08 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。