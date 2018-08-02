〈神隆法說〉抗血癌新藥今年美國上市 明年將顯著貢獻營收

原料藥廠神隆 (1789-TW) 今 (2) 日召開線上法說時，公司指出，跟美國 Sagent 合作的抗血癌學名藥，預計 2 個月內可在美國上市，分潤比例約為 50%，預計明年開始將對營收有顯著貢獻。

神隆表示，跟美國 Sagent 合作的抗血癌學名藥，今年 3 月已獲美國 FDA 藥證，預計 2 個月內可以上市，銷售由 Sagent 負責，雙方分潤比例為 50%，不過今年上市銷售只有幾個月時間，預計明年才會對神隆營收有明顯貢獻，該藥品在美國市場規模約為 1.72 億美元 (約新台幣 52.82 億元)。

神隆的抗凝血製劑產品 Fondaparinux 與李氏大藥廠合作，預計在中國 2022 年可以上市，並同步與印度大藥廠策略結盟，有望在今年拿到美國 FDA 藥證，順利上市。

神隆新藥代客研製部分，今年上半年針對復發性間變性星形細胞瘤適應症新藥，已經進入臨床三期，預計 2019 或 2020 年申請美國、歐盟藥證，上市後預估有上噸級的需求。

神隆代客研製新藥進入三期臨床實驗已有 5 大類適應症藥品，其中由大陸子公司常熟及台灣代工中間體的一型糖尿病新藥預計 2019 年上市，二型糖尿病新藥預估 2019 年於美國及歐洲提出新藥申請，上市後預估每年可為神隆帶來數百萬美元營收。