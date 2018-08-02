金雞母發威 研揚持股牧德賺翻 7月調節540張落袋

IPC 廠研揚 (6579) 轉投資軟板自動化檢測設備廠牧德 (3563) 大豐收，除了按照九號公報逐季認列帳上利益之外，週三 (8/1) 傍晚公告處分牧德持股共 540 張，預計在第三季認列處分利益，目前仍持股 1320 張，持股比例由原 4.37% 降為 3.1%。據了解，按照九號公報，因已逐季認列帳上利益於損益表上，因此，這次研揚處分牧德 540 張股票，以每股處分價格 472.68 元，扣掉首季底的收盤價 324.5 元，共獲利逾 2 千萬元。而此已實現利益，將加上剩餘股數在本季底評價之未實現利益，認列在第三季財報上。



不過，研揚表示，週三公告之 2.22 億元處分股票利益，乃是以原始成本為基礎表示，並非財報上將顯示的利益。事實上，以首季底牧德收盤價 324.5 元，扣掉去年底該股收盤價 206 元計算，研揚首季損益表在「透過損益按公允價值衡量之金融資產 (負債) 利益」項目中已認列了逾 2.2 億元的未實現利益，預估第二季仍有超過 2 億元的未實現利益可認列。



至於第三季，由於 7 月減持 540 張持股實現利益，如後續未再繼續處分牧德股票，則將視季底牧德收盤價與上季底的 435 元收盤價差額，計算未實現損益，而 540 張的已實現利益則是外加。如本季底收盤價高於 435 元，則研揚仍有未實現利益可認列，反之則為損失。



據了解，研揚從 2005 年起就投資牧德，並參與牧德的 IPO，至今已長達 13 年，研揚董事長莊永順也曾兼任牧德董事長。當初投資牧德主因為業務關係，希望可以與牧德擴大往來。不過，雙方至今實際上的生意往來仍然不多，反而是牧德近年在自動化設備需求上升之下，軟板業者對其檢測設備的需求大增，帶動業績爆發，股價也一路大漲，最高突破 500 元大關，研揚大賺，成為名符其實的金雞母。牧德甫公告其上半年 EPS 達 12.27 元。