【華冠投顧】單日恐慌殺盤直落季線! 該恐慌還是該淡定?

◆盤勢分析

#族群追蹤

很遺憾的今天沒有強勢族群，前主流股被動元件無視支撐持續大跌，2327 國巨、2492 華新科跌停

，另一個漲價族群矽晶圓也同步轉弱，原先還有守穩月季線的 3016 嘉晶與 6182 合晶也都大跌 8% 破季線，整體矽晶圓再度轉弱被我踢出觀察股，蘋概股也無法撐住，週報標的 2474 可成今天跌破近期盤整區來到月線支撐位置，是否能重新轉強也需要看後續型態發展。

而近期較強勢的 PCB 族群，前天提醒過的 3645 達邁今天也持續修正，3321 同泰則受制反壓進入整理，而昨天提到的 2383 台光電已經來到反壓，若持有請留意出場點位，銅波基板的 6274 台燿今天雖然下跌但仍維整理型態。

#盤勢分析

昨天才提到留意 11100 反壓，本來做多方思考最佳的狀況就是補量過或是盤整或小跌修正過熱的指標，而今天出現大跌，從市場情緒來看，短線出現恐慌也不是壞事，今天若能將被動元件融資大量洗出，反而會有利籌碼洗淨，而今天大盤勢直落到季線附近，其實看法都差不多，只要 10886 不破，都還是多方格局。選股方面則一樣建議挑選型態強於大盤且低融資使用率的標的。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

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