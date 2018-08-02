〈財報〉西門子Q3工業獲利 略高於市場預期

德國工業巨擘西門子於週四 (2 日) 公佈截至 6 月底的 2018 會計年度 Q3 財報，工業獲利成長了 2%，達到 22.1 億歐元 (25.7 億美元)，略高於分析師預期的 21.8 億美元。

在截至 6 月底的三個月裡， 營收下降 4% 至 204.7 億歐元，低於先前預期的 207.3 億歐元，不過訂單新增了 16% 至 228 億歐元，優於市場預期。

工業業務部份則成長了 2%，達到 22.1 億歐元 (26 億美元)，略高於分析師平均預期的 21.8 億歐元，工業業務利潤率為 11% 至 15%。

而電力和天然氣業務部份獲利則下降 56%，西門子表示，乃是受到客戶從化石燃料轉向可再生能源，「持續不利的市場」所影響。

執行長 Joe Kaeser 在一份聲明中說道:「我們的全球團隊通過出色的訂單量展現出強勁的季度財報，超越了市場的預期。」

西門子同時也宣布了一項新戰略，旨在通過瞄準數位行業，電動車和物聯網的成長來提高盈利能力。數位工業自動化部分業務在本季帶來強勁的成長，年增率達 54%，主要受惠於中國和美國的營收大幅成長。

管理人員方面，西門子電力和燃氣部門負責人 Lisa Davis 也將開始負責新能源和電力相關的運營，來設法拯救相關業務。

另外，在本季，西門子僅銷售了五台大型燃氣機，對此，西門子表示市場可能還會進一步下滑。

西門子股價於德國 DAX 指數開盤時下跌 0.6%。