川普加碼貿易戰 亞股市值蒸發逾2200億美元

根據《彭博社》報導，美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品的關稅稅率，自 10% 提高至 25%；對貿易戰的擔憂情緒重創亞股，導致市值蒸發逾 2200 億美元。

報導稱，週四 (2 日) 日本、印度股市暴跌，MSCI 亞太指數下跌 1.4%，創近 6 週以來最大跌幅，股票市值蒸發逾 2200 億美元；若與前 1 週高點相比，MSCI 亞太指數跌幅已超過 2%。

美國自 7 月 6 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，且將另對 160 億美元商品課稅。

美國總統川普先前揚言，除上述 500 億美元中國商品外，他打算「加碼」，另對 2000 億美元中國商品加徵關稅。

外媒報導稱，川普已指示貿易代表 Robert Lighthizer，將原定 10% 的稅率，增至 25%；外界預期，此舉將使美中貿易爭端加劇。

澳洲投資機構 AMP Capital Investors 動態投資基金主管 Nader Naeimi 說，與貿易戰相關的消息，正在對投資人情緒產生影響，整體來看，市場正迎向一段下坡路。

萬達 (Oanda) 駐新加坡亞太地區交易部門主管 Stephen Innes 指出，美中談判前景，依舊混沌不明，只能謹慎行事。

在此同時，也傳出美中雙方，正嘗試重啟貿易協商，以避免爆發全面貿易戰的消息。

據悉，美國財政部長梅努欽正與中國副總理劉鶴，私下進行溝通，尋求重啟貿易協商的可能。