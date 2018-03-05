西門子釋出醫療部門 3月上市 料為歐洲今年最大IPO

西門子 Siemens (SIEGY-US) 將分拆其醫療部門 Healthineers，預計將於 3 月 16 日獨立發行上市 (IPO)。這也是西門子執行長 Joe Kaeser 近年來的精簡業務項目，希望將公司專注于核心業務。

據了解，總部位於德國慕尼黑的西門子週日 (4 日) 發表聲明表示，上市後的 Healthineers 企業將釋出 15% 的股份尋求公共募資，或 1.5 億股。希望從中獲取 39 億歐元 (48 億美元) 至 46.5 億歐元，或每股 26 歐元至 31 歐元。

消息指出，這將會是歐洲今年來最大一次的 IPO，目前市場預估 Healthineers 市額約 310 億歐元 (381.8 億美元)，較先前預估的 400 億歐元少許多。

西門子 Healthineers 的產品線包含了 2017 年推出較賣座的 Atellica 實驗儀器，及其他原有的醫療器材如 X 光機、掃描儀、及診斷設備等。

分拆醫療部門也顯示了 Kaeser 對西門子整合業務的意圖。去年 Kaeser 就將風力發電部門與西班牙競爭對手 Gamesa SA (GCTAF-US) 合併，近期有望將火車部門與 Alstom SA (ALSMY-US) 合併。

截至 2017 年 9 月 30 日財務年統計，Healthineers 年營業利潤到達了 24.9 億歐元，年營收為 138 億歐元。