〈財報〉巴克萊轉虧為盈 Q2稅前獲利超越預期

巴克萊銀行 (BARC-UK) 在週四 (2 日) 公布了第二季財報，該公司表示第二季稅前獲利與去年同期相比增加了三倍，超越分析師預期，可歸功於訴訟成本的消失以及成本壓力的削減。

英國銀行巴克萊的報告指出，4 月至 6 月的三個月稅前利潤為 19 億英鎊，年增率達 1.88 倍，高於去年同期的 6.59 億英鎊，也超過分析師們預估的平均值 14.6 億英鎊。中期股息為每股 2.5 便士。

巴克萊執行長 Jes Staley 認為這季財報表現樂觀，他並表示:「對於巴克萊來說，這顯然是個非常強勁的一季，這是自公司重組開始以來，我們真正清除所有主要障礙的第一的季度，沒有更多的訴訟籠罩，沒有更多需要平衡的成本，也沒有更多重組所帶來的成本壓力。」

在過去幾年對於巴克萊銀行來說是艱難的。在經歷了幾年的醜聞之後，該銀行一直在努力擺脫聲譽問題，最近一次的醜聞是在 2017 年初來自銀行內部舉報人的指控。

巴克萊銀行的員工人數減少了 56,000 人，在全球賣掉了 22 家企業，並關閉了歐洲和非洲的零售銀行業務。

美國司法部在 2008 年也對巴克萊提出過訴訟，控訴巴克萊銀行在 2008 年金融危機之前出售不好的抵押貸款給民眾。銀行在 3 月份以同意支付 20 億美元來解決訴訟。

巴克萊第一季的稅前獲利為 17 億英鎊，優於市場預期。然而當時，罰款和法律的費用造成了相當大的損失。