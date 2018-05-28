從「巴克萊+渣打」開始？歐洲銀行業正在拉開合併序幕

上周有知情人士透露，巴克萊銀行正在探索與渣打銀行合併的可能性。這會否拉開歐洲銀行業合併的序幕？

在 5 月 23 日至 24 日舉行的國際金融協會（IIF）2018 年春季會議期間，歐洲銀行業高管們十分憂慮美資銀行的崛起以及來自中美科技巨頭的競爭威脅，因此再次將大型銀行併購提上議程。

英國《金融時報》分析稱，銀行業整合或將是一種解決方案，能讓歐洲銀行擴大規模，跟上其美國競爭對手的腳步，同時還能獲得資源去投資成本高昂的必要之舉——數字化轉型。

上述媒體援引義大利裕信銀行首席執行官 Jean-Pierre Mustier 在 IIF 春季會議上的講話表示，

歐洲需要更多泛歐式銀行。對比一下，美國最大的銀行摩根大通市值近 3800 億美元，而歐洲最大銀行西班牙國際銀行市值僅有 800 億歐元（約合 935 億美元）。

這或許意味著，在 2008 年金融危機之後，大型銀行併購或許將要首度回歸大眾視野。上周，英國《金融時報》報導稱，巴克萊正考慮與渣打銀行合併，交易金額或將超過 600 億英鎊。

巴克萊總裁 John McFarlane 對與渣打合併一事非常熱切，巴克萊國際部門的高管 Gerry Grimstone 也對此表示支持。但稍後路透社報導稱，巴克萊回應稱並沒有與對手銀行聯手的計劃。

而在上周的 IIF 春季會議上，渣打銀行首席執行官 Bill Winters 則稱，整合確實具有潛在可能性，但與渣打達成交易的並非一定是巴克萊。

此外，投行人士還越發擔心義大利的政治局勢，憂慮民粹主義政黨組閣後，歐元區銀行業聯盟的進程或將放緩或出現反轉。金融人士普遍認為，促成歐元區銀行業聯盟放開了對資本流動和流動性的限制，因此對於跨境交易的可行性而言至關重要。

但今天，義大利徹底亂了套。該國組閣的進度再一次被打斷。親歐派總統馬塔雷拉拒絕疑歐派經濟學家 Paolo Savona 出任財長，總理候選人 Conte 因此放棄出任。

3 月 4 日大選出現懸浮議會至今，義大利仍未組建聯合政府。總理候選人再生變故，義大利有可能不得不在今年秋天，再度舉行大選。