〈車市〉諸多因素導致庫存短缺 賓士7月在美銷量暴跌20.1%

美國賓士 (Mercedes-Benz USA) 於 1 日公佈美國 7 月銷售數字，美國賓士 7 月總銷量為 23058 輛，年減 20.1%，該公司表示，7 月的銷售受到多種因素影響，導致庫存短缺，預計今年秋天可解決庫存不足問題。

據該公司發布數據，7 月賓士車款銷量總計為 20034 輛，年減高達 22.7%，賓士休旅車銷量攀升 5.9% 至 2921 輛，Smart 汽車銷量減少 43% 至 103 輛。今年迄今，賓士車款、休旅車與 Smart 共銷售 199466 輛，年減 4.4%。

美國賓士 (MBUSA) 總部位於亞特蘭大州，負責美國所有賓士產品的運送、行銷、與客戶服務。賓士母公司戴姆勒 (Daimler) 股價 1 日下跌 1.54% 至每股 58.24 歐元。

戴姆勒股價日線走勢圖



美國賓士總裁兼執行長 Dietmar Exler 表示，「7 月份的銷售受到各種因素的影響，導致經銷商出現暫時性的庫存短缺，這與我們轉換至 2019 年型號有關。我們還遇到了主機故障問題，使經銷商在本月最忙碌的一週，執行業務出現困難。主機的問題即將被排除，我們會與客戶和經銷商展開密切合作，以減緩 2019 年型號延遲所造成的任何不便。我們預計將在秋季填補庫存水平，但未來幾個月的銷售恐受負面影響。」



美國賓士 7 月最熱賣的車款為 GLE、GLC 和 C 系列，銷售量分別為 4447 輛、4446 輛與 3841 輛。AMG 性能車款 7 月銷量總計 2008 輛，今年迄今已售出 17328 輛。

值得一提的是，經賓士原廠認證的中古車 (MBCPO) 銷售大幅增長，7 月美國銷量年增 21.4% 至 10508 輛。從年初至今，美國賓士售出 72629 輛經認證中古車，年增加 5.5%。