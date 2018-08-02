歐股盤前─貿易戰加劇、英央行估將升息 歐洲Stoxx 50期指跌0.34%

美國另對中國 2000 億美元商品加徵關稅的稅率，擬由 10% 升至 25%，貿易戰緊張情勢加劇；此外，英國央行 (BOE) 將召開決策會議，市場預期，將升息 1 碼；今 (2) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.34%。

台北時間週四下午 2 點 29 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.34%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.20%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.53%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.37%。

美國自 7 月 6 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，且將另對 160 億美元商品課稅。

美國總統川普先前揚言，除上述 500 億美元中國商品外，他計畫「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵 10% 關稅，目前稅率擬增至 25%。

美中貿易戰情勢升溫，昨日美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌 81.37 點 (0.32%)，至 25333.82 點；標普 500 指數跌 2.93 點 (0.10%)，至 2813.36 點；那斯達克指數收漲 35.50 點 (0.46%)，至 7707.29 點。

聯準會 (Fed) 週三一如預期，維持利率不變，並於聲明中指出，美國經濟強勁，失業率維持在低檔，家庭支出、企業固定投資，皆持續成長，進一步強化了 Fed 最快將於 9 月升息的基調。

英國央行週四召開決策會議，市場預期，將升息 1 碼。

雖然英國近期經濟數據表現不盡理想，似有趨緩，但仍處於成長軌道上。