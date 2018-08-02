創業家H2旺季業績樂觀 策略夥伴夠麻吉股價同歡慶

創業家 (8477) 今年上半年獲利繳出賺贏去年的亮眼成績單，激勵今日開盤股價即一路向上，最高來到 55.8 元，漲幅逾 6%，而創業家今年 5 月結盟同為上櫃電商的夠麻吉(8472)，股價也同樣沾光，盤中大漲至漲停價位 29.0 元。創業家在導入 AI 大數據分析，及策略結盟夠麻吉、愛合購、Payeasy 等平台下，第二季策略聯盟營收占比達 17%，推升第二季獲利年增逾五倍，達 1555 萬元，單季 EPS0.75 元，上半年 EPS1.58 元，賺贏去年全年。而展望下半年，創業家則提到，下半年為零售傳統旺季，樂觀看待業績表現將持續成長。



創業家表示，結盟夠麻吉為首創上櫃電商公司合作，除了增加旗下生活市集的銷售平台外，藉由結盟也能共享資源、提升商品議價能力，目前由生活市集負責平台營運、商品採購及系統資源，夠麻吉則負責行銷導流及品牌經營，希望藉由強強聯手，擴大雙方的營運動能及獲利表現。