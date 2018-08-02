達麗承租高捷北機廠前土地 將投資20億元設複合商場

上市建商達麗建設 (6177-TW) 今 (2) 日宣佈，子公司達麗米樂開發與高雄市政府、高雄捷運公司三方簽署合約，達麗米樂將以承租 30 年方式，投資 20 億元開發高捷北機廠 (高捷紅線 R24 南岡山站) 站前土地約 1.26 萬坪，將經營區域型複合商場。

達麗米樂此高雄市複合商場新開發案，開發基地總面積 1.26 萬坪，總營業面積設定在 1.6 萬坪，投資金額約 20 億元，初期年營收目標 15 億元，開發工程預計 2021 年第 3 季完工後營運。

達麗米樂此在高雄市的複合商場新開發案，規劃方向以獨立大店加上整棟複合型商場為主，以達麗建設在美國西雅圖經營區域型商場經驗，融合岡山在地文化，搭配秀泰影城等廠商進駐，將為地方帶來 1100 名就業機會及多樣化的生活型態。

達麗建設主管指出，近來北高雄區域人口增長，高雄各行政區人口逐漸往北移動，包含橋頭重劃區、高雄科學園區及未來的園區二期，全新的重劃區街廓加上大學學區林立，以及就業機會的增加，北高雄楠梓、橋頭、岡山、路竹形成全新的聚落，這也驅使高醫岡山醫院一樣積極落腳在 R24 南岡山站前，地點就在達麗建設商場隔壁，日前高醫岡山醫院日前已正式動工興建。

達麗建設同時看好，因南岡山站高捷紅線未來將繼續延伸至路竹，人口更能延捷運而居，近期華邦電 (2344-TW) 加碼投入 3350 億元在高雄科學園區設立 12 吋晶圓廠，日月光 (2311-TW) 持續在楠梓總部附近投入智慧工廠，這些重大投資都將使人口持續移入。