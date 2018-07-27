巨庭Q2獲利有望優於首季 Q3進入旺季 股價一度攻頂創15個月新高

巨庭機械 (1539) 第三季旺季以及新產品拉貨，業外則有匯兌收益及認列大陸廠處份利益入帳，今天股價盤中轉強一度攻頂，創 15 個月以來新高價。巨庭主要從事圓鋸機、自動鉋木機、手動刨木機、雕刻機及單利軸機，圓鋸機佔營收比重超過 50%，自動刨木機占比 25% 至 26%，客戶涵蓋美國 Stanley Black & Decker、DeWALT 及 DELTA 等品牌，以地區別，北美及歐洲占比約 80%。



巨庭上半年營收為 14.22 億元，年減 4.61%，而第一季受到新台幣升值影響，匯損 2500 萬元，單季每股盈餘 0.21 元，相較去年同期每股虧損 0.43 元轉盈。



第二季受惠於台幣貶值，法人推估，巨庭不僅有機會將首季匯損回沖，並可望有匯兌收益入帳，整體獲利將比首季好。第三季是旺季，營收有機會較第二季小增或持平。



該公司不僅可回沖 Q1 匯損 0.25 億元，還可望有額外匯兌收益，以目前台幣匯率估算，巨庭 Q2 整體來自匯損回沖與匯兌利益的金額可達 0.4~0.5 億元，巨庭 Q2 獲利將可望較 Q1 大幅彈升。



業外部分，巨庭大陸廠第三季有機會完成過戶，屆時將可認列處分收益。