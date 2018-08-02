行動支付數據分析 逾6成交易透過Apple Pay 便利超商交易筆數居首

隨著各式行動支付工具的普及，台北富邦銀行今 (2) 日發布針對北富銀卡友的行動支付大數據分析結果，發現有超過 6 成行動交易是透過 Apple Pay 完成，主要使用行動支付的年齡層落在 26-35 歲族群，而從交易筆數來看，便利超商以高達 22% 占比，壓倒性高於高鐵 (5%) 及量販店 (4%)。

台北富邦銀行執行副總黃以孟表示，台灣過去消費以現金、支票、實體信用卡為主，去年 Apple Pay 開通後，Samsung Pay、街口支付、GOMAJI 等超過 20 種支付工具陸續開通，台灣正式進入行動支付時代。

而在「嗶經濟」趨勢下，北富銀針對富邦卡友今 (2018) 年上半年的交易數據進行大數據分析，發現有超過 60% 的支付交易是透過 Apple Pay 完成，主打實體店鋪支付的街口支付及 GOMAJI 各占 10% 並列第二。

使用人口方面，有 7 成以上的行動支付使用者位於北部，年齡則主要落在 26 至 35 歲青壯年族群。

黃以孟指出，從交易筆數來看，便利超商則以高達 22% 占比，壓倒性高於高鐵 (5%) 及量販店 (4%)，顯示富邦卡友使用行動支付的場景，以日常生活上的小額支付為主；若以消費總金額來看，前三大消費場景分別為百貨公司 (11%)、高鐵 (9%)，以及線上購物 (8%)。

行動支付最大優勢就是速度和便捷，過往需要掏錢包找現金或刷卡付款，現在只要拿起手機或手錶嗶一聲即可解決，黃以孟說，這也是未來無現金數位生活的趨勢。