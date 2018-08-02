紐約匯市—中美貿易再啟談判 Fed維持利率不變 稱經濟成長強勁 美元小幅走強

週三 (1 日) 交易，在 Fed 決議維持利率不變但堅定日後會有更多次升息後，美元兌競爭貨幣稍微上漲，然而對中美貿易戰的擔憂又再次升溫。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 94.628。

WSJ 美元指數上升 0.1% 至 88.39。

一如市場參與者先前的預期，Fed 週三維持明確朝政策正常化的道路邁進之立場，並在聲明稿中將美國經濟成長狀況自「紮實」調升為「強勁」。

Aberdeen Standard 投資公司資深全球經濟學家 James McCann 表示，Fed 今日沒有真正改變方向，「觀察 Fed 現在與 9 月之間的溝通會很有意思，因為我們預期屆時 Fed 會實施今年第三次升息，而鮑爾已經因為升息讓川普總統很不高興了，這種政治干擾顯然沒有幫助，但隨著 9 月臨近，可能會再次發生。」

川普 7 月受訪時曾抱怨貨幣政策收緊，但當時他聲稱會讓 Fed「做他們覺得最好的事情。」

英國央行週四的會議將是本週所有主要央行行動的最後一波，在此之前，英鎊維持在一週低點附近。

中美貿易談判又重回焦點，因川普週二稍晚催促將針對 2000 億美元中國進口貨品關稅自最初提議的 10% 提升至 25%，8 月下旬前須做出決議，因此兩國又有談判窗口。

在此風險背景下，因日圓被視為避險貨幣，而澳洲經濟靠商品帶動，高度仰賴中國需求，所以澳元兌日圓應聲走跌 0.6% 至 82.59 日圓。美元兌日元下跌 0.34％。

與此同時，中國人行改變了美元兌人民幣的參考匯率至 2017 年 5 月以來最高匯率。

Rabobank 分析報告指出，「儘管美元兌人民幣的價值仍然低於 2016 年後期的高點 6.9646，但認為人民幣會進一步貶值的市場預期，將加劇對其他地區經濟體和商品出口國競爭力的擔憂。」

美元兌在岸人民幣上升 0.2% 至人民幣 6.8232 元。

美於兌離岸人民幣上升 0.5% 至人民幣 6.8380 元。

新興市場方面，土耳其里拉兌美元大跌，係因美國與土耳其的外交關係因美國牧師 Andrew Brunson 被拘留而繼續惡化，美元兌里拉上漲 1.9% 至 5.0020 里拉，根據道瓊市場數據，這是有史以來該匯率首次超過 5。