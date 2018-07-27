分析師：土耳其里拉是掉下來的刀子 千萬別接

在土耳其中央銀行維持利率不變後，土耳其里拉本週暴跌。這個意外的結果加深了投資人對央行獨立性的擔憂，分析師師警示，當前投資人買進土耳其里拉，就像是「接住掉下來的刀子」。

土耳其里拉今年以來兌美元已貶值多達 20%。

紐約梅隆銀行資深外匯策略師 Neil Mellor 週四 (26 日) 表示，「就里拉而言，正如那句老話所說的那樣，『不要接掉下來的刀』。」對於近期是否有回升的空間，Mellor 並不樂觀。

他說，「目前很難看到任何希望，因為近期通膨升幅相當大，想讓市場鬆口氣，必須要有一些穩定的證明。」

里拉週二大貶 4%，兌美元匯率達到 4.9377，因為央行維持利率 17.75% 不變，與分析師預期至少上調 100 個基點的看法相反。它隨後穩定至 4.8750 或貶值 3%。

土耳其總統 Recep Erdogan 最近當選連任，強人政治統治下，對貨幣政策實施過多控制，同時允許通貨膨脹飆升。

Erdogan 長期以來一直優先考慮讓經濟快速成長，而不是反擊通貨膨脹，通膨率目前達 15%，是 2004 年 1 月以來的最高水平，遠超過央行的目標 5%。

土耳其央行 （圖: 維基百科）

土耳其央行認為經濟很快就會出現重新平衡的看法是合理的，但許多市場分析師都質疑這一點。

Bluebay 資產管理公司資深新興市場策略師 Tim Ash 指出，「事實是 6 月通膨數字同比增長超過 300%，而央行卻什麼也沒做，所以當央行表明它關注通膨脹時有誰會信呢？」