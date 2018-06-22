戴姆勒降今年獲利預期拖累 大股東吉利跌逾1% 年內累跌19%

汽車製造商戴姆勒 (Daimlr) 表示，由於美國和中國間的貿易爭端不斷上升，預計今年獲利可能出現下調，戴姆勒大股東吉利汽車 (0175-HK) 今 (22) 日開盤應聲走低，盤中一度跌 1.37%，截至 11:22，跌幅收斂至 0.685%，報港幣 21.75 元。今年以來，吉利已累跌超過 19%。

圖：新浪財經

週四 (21 日)，美國汽車股跟隨歐洲汽車股下跌，特斯拉 (TSLA) 跌超 4%，在美上市菲亞特克萊斯勒 (FCAU) 跌近 6%，在德國上市戴姆勒跌超 4%。

戴姆勒集團於當地時間 6 月 20 日表示，由於關稅政策，或損及擁有高利潤率的梅賽德斯 - 賓士 (Mercedes-Benz) SUV 車型的銷量，集團利潤可能在 2018 年出現下滑。根據其當天提交給監管機構文件中的說法，公司現在的息稅前利潤 (EBIT) 較之前一年同期略有下降。

戴姆勒還表示，新的汽車認證程式基於的燃油效率測試標準更為嚴格，這將會對公司下半年的銷量產生衝擊。此外，它還擔心，受柴油發動機車型召回的影響，其賓士貨車部門 (Mercedes-Benz Vans) 的利潤將受到影響。

吉利與戴姆勒於今年 2 月 23 日正式敲定了細節並簽署相關合同，吉利從二級市場收購德國豪華汽車公司戴姆勒 9.69% 股份，躍居公司最大股東。與此同時，戴姆勒發佈了吉利收購其 9.69% 股份的公告，吉利遞交了相關檔通報。

德國金融監管局 (BAFin) 於 5 月中旬，還因吉利收購戴姆勒通報日期認定展開調查，認為吉利有晚通報之嫌，導致吉利面臨可能遭到巨額罰款的風險。