特斯拉這次缺錢找中國

上月 10 日特斯拉 (TSLA-US) 與上海簽訂合作備忘錄，計畫打造首家海外超級工廠。對於這起巨額投資案，投資人紛紛深表疑慮，認為特斯拉燒錢速度過快，可能沒有足夠的資金支撐這筆計畫，昨日 (1 日) 據《彭博》消息人士指出，特斯拉可能會向中國銀行融資來籌措部分的建造款項。

週三 (1 日) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 給股東的郵件中表示，上海的「超級工廠」將在未來幾季開始施工，成本接近 20 億美元，年產 25 萬輛電動汽車，第一批電動車將於 3 年內生產。

但據《彭博社》消息指出，特斯拉將斥資 50 億美元成本來打造上海的「超級工廠」，並可能會向中國銀行融資部分款項。

Robert W. Baird & Co. 股市分析師 Ben Kallo 曾表示，上海的「超級工廠 (Gigafactory 3)」將成為中國史上最大的外資企業獨資建廠項目，可能耗資 50 億美元。

特斯拉先前因陷入 Model3 產能困境。(圖：AFP)

特斯拉先前因陷入 Model3 產能困境而燒錢不手軟，但卻也引發現金流問題，該公司曾透過發行垃圾債、車款 Model3 直接下單繳交訂金等方式改善資金困境。

這項海外設廠計畫也引起投資人與分析師關注，表示特斯拉將要在明年籌募足夠資金才能完成這個計畫。早前馬斯克曾公開回應，該公司不需要籌募更多資金，並會增加汽車產量產生現金流，以滿足建設資金需求。

中國是特斯拉在美國以外的最大市場，上月 10 日特斯拉在上海與中國上海臨港管委會、臨港集團簽訂電動車協議，敲定在中國建立首家海外超級工廠的項目，進一步來拓展中國市場。

這個上海「超級工廠」完成後，預料將能協助該公司降低關稅和運輸成本、提高產能並增加在中國電動車市場的優勢。