Fed保持利率不變美指回落 人民幣中間價上調351點

美聯儲保持利率不變美指回落，人民幣中間價報 6.7942，上一交易日中間價報 6.8293，上調 351 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.7948。

美聯儲罕見直言美國經濟 “強勁” 9 月加息或板上釘釘

如市場預期，美聯儲會議決定保持利率不變。美聯儲維持貼現率在 2.5%、超額準備金率在 1.95% 不變。美聯儲貨幣政策的立場仍保持寬鬆，並預計將進一步漸進加息。

出乎部分分析人士預料的是，聯儲罕見地多次使用 “強勁” 一詞表達對美國經濟形勢的看好。聯儲聲明五次提到 “強勁” 一詞，聲明強調經濟、就業市場、家庭支出和商業固定投資基本面強勁，預計進一步循序漸進加息將與經濟活動持續擴張、就業市場強勁、通脹接近聯儲對稱性 2% 的中期通脹目標一致。將對經濟增速的描述由 “穩健” 升級至 “強勁”，評價“美國經濟活動以強勁速度上升”，刪掉了上次會議聲明中的“穩健” 增長說辭。

此外，美聯儲聲明稱，近幾個月平均就業增長 “強勁”，失業率保持低位，家庭支出和企業固定資產投資“強勁” 增長，經濟前景面臨的風險大體均衡，這比 6 月份描述的家庭支出已經 “回升” 有所改善。美聯儲 8 月聲明的表述充分體現了美聯儲更加看好美國經濟，這意味著未來發布的 FOMC 經濟預期將表現亮眼，凸顯了今年將繼續加息的立場。

人民幣國際化信任票日漸增多

今年 3 月份開始，俄羅斯清倉式拋售美債。根據美國財政部在 7 月份公佈的最新數據顯示，俄羅斯 3 月份至 5 月份期間持有的美債暴減了 84.50%，即兩個月內從 961 億美元降至 149 億美元。而 2017 年俄羅斯對來自中國的進口商品，有 15% 使用人民幣結算。僅僅在 3 年前，這一比例只有 2% 左右。

這只是人民幣向國際化貨幣邁進的一個側影。一系列數據表明，人民幣國際化已經取得相當進展。

據環球銀行金融電信協會（SWIFT）統計，截至 2018 年 1 月末，人民幣位列全球第 5 大支付貨幣，市場佔有率為 1.66%。截至 2018 年 3 月末，全球超過 34.9 萬家企業和 386 家銀行開展了人民幣跨境業務，境外 137 個國家（地區）的銀行在我國境內開立同業往來賬戶 5028 個。

國際貨幣基金組織（IMF）的最新數據顯示，今年一季度美元在全球外匯儲備中所佔份額已連續 5 個季度下跌，創近四年來新低；而人民幣的份額則連續 3 個季度增長。

人民幣短期下行壓力不減 中長期不會大幅貶值

對於人民幣走勢，鄂永健表示，國內貨幣政策邊際放鬆、利率水平下降、中美利差收窄皆對人民幣產生影響；同時貿易摩擦令短期內人民幣仍有下行壓力。

不過，鄂永健從內部環境分析稱，儘管二季度 GDP 增速略降，但中國經濟基本面總體依然較好，韌性較強，經濟增速大幅下滑的可能性不大，中長期看人民幣不會大幅貶值。

興業研究也稱，在國內積極財政政策發力、以寬貨幣對沖緊信用、房地產投資仍有活力的情況下，國內經濟基本面下行壓力可控；另外，人民幣匯率自由浮動特徵增強，使得貨幣政策帶來的調整動力能夠及時反映在即期匯率上，不會持續累積單邊壓力。