香港6月零售略遜預期 貿易戰＋人民幣續弱 業界料下半年放緩

香港零售銷售連升 16 個月。政府統計處公布，6 月零售業總銷貨價值的臨時估計為港幣 378 億元，年增 12%，略遜市場預期增 13%。5 月修訂估計為按年升 12.9%。扣除其間價格變動後，6 月零售業總銷貨數量按年 9.8%。受中美貿易戰及人民幣續弱等不明因素影響，業界預料下半年將會放緩。

19 個零售業類別連續 3 個月均錄得升幅，6 月珠寶首飾、鐘表貨值按年升 27.8%；超級市場升 1.1%；服裝升 5.4%；藥物及化妝品升 18.3%；百貨公司貨品亦升 15%。

與去年同期比較，今年上半年零售貨值升 13.4%；零售業總銷貨數量上升 11.8%。

政府發言人指，勞工市場偏緊，本地消費情緒維持良好，同時訪港旅客人次繼續錄得穩健增長，因此零售業銷貨值在 6 月持續有雙位數的按年增長。

展望未來，就業和收入情況良好，以及訪港旅遊業暢旺，在短期內應繼續為零售業帶來支持。然而需要密切留意外圍環境的不確定性加劇，往後對消費意欲可能帶來的影響。

香港《明報》引述香港零售管理協會主席鄭偉雄表示，6 月的良好零售業表現主要受惠於旅客人數增長。據旅遊發展局早前公布，今年上半年整體訪港旅客量達 3060 萬，按年升約 1 成，是有史以來最高紀錄，當中來自中國大陸的旅客人數約 2369 萬，上升 13.4%。預測今年整體旅客人數或升至 6100 萬。

不過，他認為下半年零售升幅會放緩，預期有中高單位數升幅，惟估計全年零售額未能回到 2013 及 2014 年的高峰水平。主要是因為近期受到中美貿易戰及人民幣持續弱勢等不明朗因素出現，造成消費者心理上的影響，遏制消費意欲。

鄭偉雄表示，以上不明朗因素對貴價產品如鐘表或珠寶影響較明顯，不過只會造成增幅放緩；對於日常生活的平價零售產品未造成影響。另外，近期香港股市波動，削弱了本地的消費意欲。而第四季有高鐵通車及港珠澳大橋啟用等正面因素，對 11 月及 12 月的零售業有支持，相信會抵消負面因素。

此外，周生生 (0116-HK) 大中華區營運總經理劉克斌估計，珠寶首飾的銷售價值在 7 月升幅或會收窄，因為去年下半年的銷售情况重拾升軌，錄得基數較高，所以今年下半年升幅有收窄壓力。他提到目前消費氣氛仍然不錯。至於人民幣貶值有否影響產品銷情，需要觀察正值暑假旅遊旺季的 8 月份，而下半年是結婚旺季，8 月後市况料會變得較為明朗。