〈蘋果財報超預期〉新機零組件將啟動拉貨 PCB Q3營收動能快速加溫

蘋果 (AAPL-US) 公布第 3 季財報營收、每股純益、平均 iPhone 售價，結果都讓投資人驚艷，激勵蘋果盤後股價大漲逾 3%，而台商 PCB 及光學元件供應鏈廠第 3 季起將獲蘋果新機 EMS 廠的拉貨的成長動力， 其中華通 (2313-TW) 第 3 季營收預估季增 25%。

另外，嘉聯益今年因獲蘋果 LCP 基材軟板天線訂單，並快速在桃園成立專用廠，法人指出，其 LCP 天線目前確定設計 3 款蘋果 6.1 吋 LCD 機種，預估將從 9 月起營收明顯成長，光是蘋果的訂單貢獻，每月將達 10 億元以上水準。

光學元件廠部分，進入下半年手機鏡頭市場需求旺季，大立光在 6 月的營收以 45.08 億元創今年新高，大立光執行長林恩平在日前法人說明會也指出， 7 月營收將優於 6 月，8 月將優於 7 月。

至於玉晶光 (3406-TW)，今年仍是蘋果手機鏡頭供應商，預計第 3 季營收將持續走高，法人指出，蘋果推出的 3 款蘋果 6.1 吋 LCD 面板機種，後置鏡頭仍將維持採用單鏡頭設計，對玉晶光影響不大，因玉晶光在蘋果後鏡頭訂單數本來就不高，預計 8 月起生產蘋果手機的 EMS 廠將開始拉貨，有助玉晶光營收走揚。

軟板廠台郡科技 (6269-TW) 則積極看好蘋果新手機第 3 季拉貨需求，台郡財務長熊雅士指出，第 3 季備貨較去年同期增加 0-10%，營運至少可維持持平去年同期，高峰期單月產能估將提高 0-5% ，以應客戶新需求。

華通今年第 2 季營收 105.57 億元，季減 3.41%，年減 2.82%，累計 1-6 月營收為 214.87 億元，年減 2.68%；華通來自蘋果的新機訂單 7 月營收貢獻並不大，但第 3 季蘋果開始啟動手機板訂單後，華通營收季成長率預估將達到 25%。