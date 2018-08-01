台達電上半年EPS 2.33元 為反映原料成本7月起漲價 Q3毛利可望改善

台達電 (2308) 今(1)日召開法說會，台達電上半年營收 1088 億元，年增 6%，稅後淨利 60.58 億元，年減 25.68%，每股盈餘(EPS)2.33 元。台達電董事長海英俊表示，為反映成本，台達電決定於 7 月 1 日起開始漲價。針對第三季展望，海英俊表示，目前看起來第三季及第四季業績還不錯，不過會不會有大炸彈還未知。台達電上半年以產品營收占比來看，電源及零組件營收占比 49%，自動化營收占比 17%、基礎建設 33%、其他 1%。上半年毛利 25.3%，年下滑 2%。



針對零組件成本上漲，海英俊表示，已於 6 月陸續跟客戶洽談，7 月起開始反映成本調漲售價，而第三季毛利可望改善；而法人估第三季營收可望季增雙位數。