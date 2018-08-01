【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受惠蘋果財報優於預期，激勵今日早盤台積電、鴻海及大立光同步開高，雖然大立光隨後即震盪走低並翻黑，拖累光學族群走弱，不過台積電穩步上漲帶領電子族群撐盤，被動元件國巨也止跌反彈，收盤加權指數上漲 0.37%，外資於期現貨同步買超合計 31 億。

《國際金融市場焦點分析》

雖然市場傳聞美中雙方將再啟貿易協商，一度激勵 A50 期貨盤後漲超過百點，不過隨後即傳出美國打算將 2000 億關稅稅率由 10% 上調至 25%，今日早盤上証指數一度在上海自貿區以及金融權重拉升下逼近 2900 點，不過受到中國政治局會議表達調控房市決心，房地產及銀行板塊全面重挫，近尾盤多殺多下跌勢加劇，滬指幾乎收在全日最低點，A50 期貨也下跌超過 300 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普表示願與伊朗領導人會面，引發市場對美國制裁伊朗力道將減弱影響，加上市場預期沙烏地阿拉伯七月份產量將攀升至 1,080 萬桶為 2018 年最高峰，使得投資人再度擔憂供給過剩的問題，導致原油回吐前日漲幅，收盤 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨分別下跌 1.95%、1.77%；農產品市場方面，受到市場傳出中美將進行貿易談判，以避險全面貿易戰消息激勵，黃豆及玉米上漲。

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