主流預測是錯的 花旗：油價可能在12個月內跌至45美元

曾準確預測 2014 年油價暴跌的花旗全球商品研究主管 Ed Morse 表示，看多油價的主流預測是錯的，油價可能會在未來 12 個月內，跌至每桶 45 美元。

台北時間週五 (27 日) 下午 4 點 14 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.32%，至每桶 74.30 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.33%，至每桶 69.38 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

因油輪遭葉門叛軍攻擊，沙烏地阿拉伯宣布，暫停經由紅海曼德海峽的原油運輸；截至週四，油價已連漲 3 天。

Morse 解釋，高效生產與科技進步，皆不利油價上漲，開採速度變快，意味著有更多原油，是靠低成本方式生產。

Morse 稱，主流預測認為，全球原油產量將加速下滑，但這只會發生在成熟油田，其全球占比僅約 45% 至 50%；此外，成熟油田產量下降所導致的供給減少，約為每日 200 至 300 萬桶，較主流預測少了一半左右。

Morse 強調，50 年內，石油輸出國組織 (OPEC) 絕對有能力，維持每日 3500 萬桶的原油產量。

Morse 預測，未來 12 個月，布蘭特原油價格，將回落至每桶 45 至 65 美元之間。

不過，Morse 認同油價短期上漲的看法，原因在於，美國將對伊朗實施制裁，且利比亞和委內瑞拉的供給量，較過去大幅減少。