台股盤後─台積電領軍蘋概股上攻 上漲40點收11098點創近期高

蘋果財報與展望公布，第 4 季財測預估優於預期，激勵台股今 (1) 日蘋概股表現，權值股台積電 (2330-TW) 領軍帶頭衝，不過股王大立光 (3008-TW) 率先翻黑，光學股同步走弱，被動元件股表現也分岐，國巨 (2327-TW) 則呈現反彈，指數開小紅後續往上攻，終場收 11098.13 點，上漲 40.62 點，成交 1436.1 億元；法人認為，量能仍維持在短均量之上，趨勢上將維持緩步墊高格局。

美中貿易戰傳雙方正在協商避免衝突持續升高，推升美股周二上漲， 台股早盤以 11062.36 點開出，上漲 4.85 點，終場收高創 6 月 13 日以來近期高點。

盤面上蘋概股成多方指標，早盤蘋概三王台積電、鴻海、大立光領攻，台積電開高走高終場收 248 元，創近 4 個月波段高點，鴻海也收紅，但是大立光盤中衝達 5330 元今年高點後買盤不繼，股價翻黑，終場收 5050 元，下跌 100 元；光學股也紅翻黑表現，揚明光 (3504-TW) 重挫跌停，玉晶光 (3406-TW)、亞光、先進光等股齊跌。

被動元件股試圖止穩，國巨開高震盪，盤中數度站上 800 元，一度衝達 811 元，終場收 795 元，漲幅 1.79%，華新科、大毅則是由紅翻黑作收；面板股友達守住紅盤、群創翻黑；蘋概股包括包括觸控雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW)、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 、康控 - KY、可成等股也是上漲表現。

尾盤包括台積電、金融股、傳產股都有買單敲進，傳產股部分，水泥股強埶，終場收漲 2.83%，電器電纜漲幅 2.45%，玻陶漲幅 1.53%，為表現領漲族群，傳產股上漲居多，但百貨貿易跌幅達 5.49% 表現弱勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，指數收在近期高點，技術指標持續高檔鈍化，成交量維持在 5 日均量之上，從趨勢上來看，將呈現緩步墊高格局，盤面上被動元件股試圖止跌，短線只要中小型股不跌，外資不偏空，在新台幣走勢止穩及亞股表現不錯等因素下，有機會往上墊高，盤勢仍由多方掌控。

他表示，後續仍要觀察外資動向，另外，第 2 季財報公布進入尾聲，也要留意財報表現不佳的個股，7 月營收將陸續公布，營收亮眼公司股價可望有機會表現。