【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美國科技類股重挫衝擊，加權指數早盤跳空下跌失守 11000 點，重量級電子權值股台積電、大立光及鴻海均表現疲弱，被動元件族群也持續遭遇空方拋壓，不過金融股強勢撐盤，加上台積電於尾盤拉升到平盤之上，收盤指數上漲 0.22%，外資於期現貨合計買超 40 億。

《國際金融市場焦點分析》

今日滬指早盤小幅開低後便震盪走低，近期強勢的基建題材出現回檔，不過石油行業及天津自貿區題材表現強勢，將指數拉回於平盤附近展開震盪整理，午後在證券、保險及銀行股拉升下，指數一度擴大漲幅，不過在個股跌多漲少下，漲勢難以維繫，近尾盤指數一度翻黑，收盤勉強收小漲；日本央行利率決策未如市場預期大幅調整政策，日經指數大幅震盪收於平盤之上。

《國際商品市場焦點分析》

投資人擔憂加拿大油沙供給問題，加上北海油田罷工，及伊朗封鎖曼德海峽供給引發的供給疑慮持續發酵影響下，推動昨日 WTI 原油及布侖特原油同步上漲，收盤 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨分別上漲 2.1%、0.92%；農產品市場方面，歐盟加俄羅斯天氣持續乾旱引發，小麥供給疑慮，加上巴西玉米收成低於市場預期影響，收盤小麥及玉米分別上漲 3.02%、1.33%。

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