第一季比特幣價格腰斬 這家「數位貨幣界高盛」巨虧逾1億美元

第一季比特幣價格腰斬，這家被稱作「數位貨幣界高盛」的公司當季業績也相當慘澹。

數位貨幣投資大佬 Mike Novogratz 旗下專注於數位貨幣的商業銀行 Galaxy Digital 發布的財報顯示，截至 3 月 31 日，其當季虧損 1.34 億美元，其中絕大部分來自於數字資產帶來的浮虧。

具體來看，當季數字資產已實現虧損為 1350 萬美元，另有 8550 萬美元未實現虧損。

從其資產負債表總體情況來看，截至 3 月 31 日，Galaxy Digital 總資產為 2.817 億美元。其中 1.04 億美元為數字資產，1.21 億美元為「投資」，現金僅有 4183 萬美元。

Novogratz 曾是 Fortress Investment 一名資管經理，於 2015 年離職，並於 2017 年底成立 Galaxy Digital。在彭博此前一篇報導中，Galaxy Digital 被稱作「數位貨幣界高盛」。上述財報是其按照加拿大監管要求，為實現在加拿大 TSX Venture Exchange 上市而發布的首份報告。

Novogratz 本人是數位貨幣的早期接觸者之一，和巴比特創始人長鋏 2011 年「用 6000 元買比特幣，忘記它，五年後再看」的觀點類似，Novogratz 在 2013 年也曾在瑞銀的一次會議上說過類似的話：

在比特幣上投一些錢…… 幾年後再來看，會值很多錢。

2015 年底，Novogratz 以不到 1 美元的價格買入價值約 50 萬美元的以太幣，隨後就去了印度度假。在幾周後他的假期結束時，以太幣價格已經飆漲了 5 倍，隨後他選擇了加倉。在 2017 年以太幣漲至 400 美元附近時，Novogratz 套現約 2.5 億美元，這也成為他職業生涯中收穫最大的一筆交易。

對於波動巨大的數位貨幣市場來說，今年初的表現讓很多投資者頭疼，這也是 Galaxy Digital 在第一季出現巨虧的重要原因。Coinmarketcap 數據顯示，在第一季，比特幣和以太幣價格均跌 50%。

對於本次財報表現，Novogratz 表示：

我對於年初以來我們取得的進展感到滿意。

我們組建了一個對市場有很深理解和專長的世界頂級團隊，在擴展我們的四項核心業務上也取得長足進展。