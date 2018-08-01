〈AI大進擊〉LG電子開設首個海外AI研究實驗室

LG 電子公司 (066570-KR) 週三 (1 日) 表示，已經開設了第一個專門致力於人工智慧 (AI) 技術開發的海外研究中心。公司表示，位在加拿大多倫多的人工智慧實驗室將於 9 月啟用，並將與多倫多大學合作開展各項研究。

LG 電子表示，選擇了北美國家設點是因為該地區在人工智慧和機器人學習技術領域有許多重大進展。公司表示希望通過利用加拿大的相關基礎設施來開發核心人工智慧技術，特別是近期該地區逐漸發展為高科技之城。

LG 電子也補充道，將考慮與加拿大當地的新創公司合作。

LG 電子一直致力於通過所謂的 “Three-Open” 戰略加強其人工智能業務，重點關注「開放平台」、「開放式合作夥伴關係」和「開放式連接」。

LG 技術長 I.P. Park 在電話採訪中表示。將聘用數十名人員，與多倫多大學建立為期五年，價值數百萬美元的合作夥伴關係。

多倫多大學研究與創新副總裁 Vivek Goel 表示，企業的 AI 實驗室為加拿大人才提供了具有商業重點研究項目。他表示:「隨著像 LG 這樣的公司的加入，我們有機會開始更多的基礎研究，並為學員提供與 LG 科學家和產品開發人員合作的機會。」

另一方面，LG 的競爭對手三星電子 (005930-KR) 也是該地區的新成員之一。5 月份三星宣布在該市開設自己的 AI 實驗室。

而加拿大方面，因辦公室需求量增大，加拿大的科技孵化器 MaRS Discovery District 計劃在多倫多開設第二家辦公室空間。根據最近的一項研究表明，去年加拿大多倫多創造了比舊金山灣區、西雅圖和華盛頓州更多的科技工作機會。