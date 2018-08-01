華為上半年收入年增15% 營業利率14% 全年保持良好增長趨勢

大陸通訊設備供應商華為公布今年上半年業績，收入人民幣 3257 億元，年增 15%，營業利潤率為 14%，集團表示，在持續提升運營效率及經營質量下，上半年經營結果穩健，2018 年全年有望保持良好的增長勢頭及財務狀況。

華為指出，集團未來會將堅持管道戰略，聚焦 ICT(信息與通信技術) 基礎設施及智能終端，面向社會數字化及智能化進程。早前於新手機發布會上，集團消費者業務 CEO 余承東提到，截至 7 月 18 日，華為手機全球出貨量已突破 1 億部，較去年於 9 月中才達 1 億部提早近 2 個月，今年有望達成全年出貨量 2 億部的目標。

另外，據市場研究機構集邦諮詢最新研究結果顯示，中國智能手機品牌過去幾年高速成長，去年開始突破過去以韓國及美國品牌為首的智能手機市場格局，中國品牌佔據全球一半市場。雖然今年市場淘汰加劇，但中國品牌在海外市場的拓展得利，預計全球市佔率將擴大至 54%。

中國品牌當中，華為、小米、OPPO 及 vivo 的表現較突出，4 大品牌佔整體中國品牌市場的 7 成，與中國品牌在全球版圖的佔比有好大關係。該機構指出，成功的定價策略是其中一個令中國品牌市佔率擴大原因，但高度強調性價比策略或不斷壓縮獲利空間，資金流壓力將加速品牌淘汰。

目前華為從事研發創新的人員約有 8 萬人，占比約 45%；過去 10 年投入研發費用超過人民幣 3940 億元 (約 604 億美元)。華為正加大基礎研究投入，每年 150-200 億美元的研發費用中將有 20-30% 用於基礎研究。

在最新公佈的 2018《財富》世界 500 強排行榜中，華為以 893.114 億美元營業收入排名第 72 位，較上一年的第 83 位提升 11 位。