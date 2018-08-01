〈鉅亨觀點〉台達電跨海收購泰達 背後的考量是這個

台達電 (2308-TW) 提出以 700 億泰幣 (新台幣 646.82 億元) 收購泰國上市公司 DET 流通在外的 79.07% 股權，最高將持有 DET 達 100% 股權，此舉可能導致 DET 自泰國股市下市；業界觀察，台達電藉由取得更高持股，將可直接對 DET 進行產能擴充與營運擴大等計畫，顯示台達電在泰國快速擴充營運規模的企圖心，且更重要的是，這宗收購案背後可能有大型國際 EMS 廠強力支持。

過去，台商電子業在泰國受限外資投資比例限制，不得不採取與當地企業合作的方式，在如 Draco 公司上市交易後，受限當地現增法令規範，再者原有當地股東不願拿錢參與增資唯恐股權被稀釋，因而導致現增與擴充案無法及時進行，影響營運發展，台達電收購 DET 案，都顯示要突破這些束縛。

業界人士分析，DET 下市與否，都顯示台達電要在泰國快速擴充的企圖心，藉提高持股，可減少其他股東考量現增恐導致股權稀釋，進一步不願參與，進而影響營運擴充計劃，這與 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 針對旗下 Draco PCB 廠一案相同，敬鵬提高對 Draco 的持股達 95.53%，並讓 Draco 下市，下市後敬鵬就針對 Draco 進行產能擴充並大舉改善製程，台達電提高 DET 持股，與敬鵬、Draco 兩者的背後邏輯相同。

台達電收購 DET 的 79.07% 股權後，可能形成 DET 完全私有化，DET 將因此從泰國股市下市，不過有趣的是，台達電董事長海英俊重申，完成收購案後將進行增資，以維持 DET 在泰股上市的狀態。

依泰國證交所相關規定，泰國上市公司單一股東持股達 85% 時，該國交易所會要求改善持股結構，如期限內未獲改善，將導致股票下市。據分析，台達電對泰國 DET 股權收購案達成並下市後，將進行擴充並增資，除維持股票上市外，也可望儘速達成最快速度擴張的成效。

海英俊也強調，台達電收購完成後，DET 將進行增資引進股東，業界分析，這番談話突顯台達電在收購 DET 股權的背後，已獲國際 EMS 廠支持，也顯示，在國際貿易戰開打同時，將進一步在泰國擴充更大規模的生產，增加台達電在兩岸之外的生產基地。